Mercato Inter: due cessioni imminenti e tesoretto in arrivo

Tesoretto di mercato in arrivo per l'Inter, che sta per cedere due giocatori per poi scatenare l'assalto negli ultimi giorni di mercato ad Eriksen e Giroud. Dopo la beffa dello scambio fallito con la Roma, Matteo Politano è ora a un passo dal Napoli.

L'attaccante esterno è da tempo un pallino del presidente del club azzurro Aurelio De Laurentiis, che già un mese fa aveva proposto ai nerazzurri uno scambio tra lui e Llorente: ora l'affare potrebbe concludersi senza contropartite, ma con soldi cash da parte dela società partenopea.

Secondo le indiscrezioni, i due club avrebbero trovato un accordo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a 25 milioni di euro, senza numero minimo di presenze da raggiungere. Ottenuto il via libera dall'Inter, il Napoli tratterà direttamente con gli agenti del giocatore, che ha già dato un accordo di massima.

E' possibile una contromossa da parte della Roma, che non ha ancora mollato Politano e che resta la destinazione preferita dell'ex Sassuolo: ma da Napoli filtra ottimismo, l'affare potrebbe essere definito già nelle prossime ore.

Nelle casse nerazzurre sono in arrivo anche i soldi della cessione di Gabigol, che si sta per trasferire al Flamengo per 18 milioni di euro, più il 20% di una futura rivendita.

SPORTAL.IT | 22-01-2020 07:48