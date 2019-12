Mercato Inter: due regali per rendere felice Conte

Durante la cena di Natale, Steven Zhang, presidente dell’Inter, è stato chiaro: “Vogliamo conquistare il mondo”. Per farlo, un passo alla volta. Innanzitutto, c’è da migliorare la rosa per rendere Antonio Conte più felice e la rosa più competitiva.

In particolare, il duo Marotta-Ausilio sarebbe al lavoro per mettere a segno due colpi. L’Inter cerca un centrocampista e un esterno. A disposizione, secondo la Gazzetta dello Sport, ci sarebbe un budget da 50 milioni di euro (18/20 arriverebbero dalla cessione di Gabigol).

Per l’esterno, il nome più caldo sarebbe quello di Marcos Alonso. Ex della Fiorentina, lo spagnolo sta facendo fatica a trovare spazio nel Chelsea di Frank Lampard. Da capire la quotazione che i Blues faranno del suo cartellino. Si parla di 35 milioni di euro.

Per il centrocampo, tanti i nomi in gioco. Arturo Vidal piacerebbe molto ad Antonio Conte che l’ha già avuto ai tempi in cui guidava la Juventus. L’Inter valuta il cileno non più di 20 milioni di euro. Il Barcellona chiederebbe di più.

Intriga molto anche Cristian Ferreira. Classe 1999, il centrocampista argentino è uno dei giocatori più interessanti del River Plate. Con un investimento di 20 milioni di euro, potrebbe indossare la casacca nerazzurra.

L’Inter non avrebbe abbandonato le piste che portano a Rodrigo De Paul e Dejan Kulusevski. Il primo, di proprietà dell’Udinese, costa non meno di 40 milioni di euro. Stessa quotazione per il centrocampista in forza al Parma ma di proprietà dell’Atalanta.

E’ tempo di scelte per i nerazzurri. Antonio Conte ha necessità di rinforzi per continuare a lottare per lo Scudetto. L’ambizione del presidente nerazzurro è la conferma di come il club nerazzurro sia deciso a fare le cose in grande.

SPORTAL.IT | 18-12-2019 08:04