Mercato Inter: è fatta per Arturo Vidal, scaricato Eriksen

E’ fatta per Arturo Vidal all’Inter. Il centrocampista cileno si è liberato dal Barcellona, con cui aveva ancora un anno di contratto, ed è atteso a Milano per le visite mediche e la firma del contratto.

Dopo un lungo tira e molla il Guerriero torna finalmente in Italia: per il secondo giorno consecutivo il giocatore non ha partecipato alla seduta d’allenamento agli ordini di Ronald Koeman, ed è pronto a riabbracciare il suo ex mentore Antonio Conte che lo lanciò anni fa alla Juventus.

A ufficializzare il tutto anche Ramon Planes, segretario tecnico dei catalani, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Miralem Pjanic come nuovo giocatore: “La trattativa per l’addio di Arturo Vidal è in stato avanzato. Colgo l’occasione per ringraziarlo per questi due anni. È un giocatore con un grande cuore. L’affare non è chiuso e non posso confermare le cifre. Poi è normale che in questo mercato ci siano molte restrizioni e pochi movimenti”.

Planes si è anche soffermato sul possibile arrivo di Memphis Depay, che sostituirà Luis Suarez: “La dirigenza lavora da mesi per migliorare la squadra, cercando quel mix di qualità ed esperienza. Non tutti possono giocare per il Barcellona. La ricerca di un attaccante è pubblica, ma non deve essere dipendente alla partenza di Suárez. Il Barça deve sempre aspirare ad avere i migliori talenti”. La pista Lautaro Martinez è ormai abbandonata.

Sul fronte uscite in casa Inter, riflettori puntati sulla situazione di Christian Eriksen: il centrocampista danese non è nelle priorità di Antonio Conte e potrà partire se arriverà l’offerta giusta, tanto più ora che il Biscione sta per incamerare Vidal. Secondo quanto riporta calciomercato.com, l’ex Tottenham è stato offerto anche al Chelsea nell’ambito dell’operazione per Kanté, ma i Blues hanno seccamente rifiutato.

OMNISPORT | 15-09-2020 15:25