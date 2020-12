Mercato Inter: è tempo di scegliere il vice-Lukaku

L’Inter corre veloce. Antonio Conte non ha tempo da perdere. Vuole ripresentarsi in campo al meglio della forma e, possibilmente, con un nuovo attaccante. Si cerca, con insistenza, il vice-Lukaku.

Il duo Marotta-Ausilio è al lavoro per individuare il profilo migliore. Tanti i nomi in gioco. Nelle ultime ore si è fatto anche il nome di Diego Costa. Il 32enne bomber è in scadenza di contratto con l’Atletico Madrid e sarebbe sul mercato.

Per caratteristiche fisiche, Diego Costa sarebbe perfetto come vice-Lukaku. Inoltre, il bomber brasiliano naturalizzato spagnolo potrebbe avere tanta voglia di riscatto, considerato il suo mediocre impatto all’Atletico Madrid.

Attenzione al nome di Divock Origi. Il 25enne attaccante in forza al Liverpool sarebbe stato offerto all’Inter. Romelu Lukaku lo conosce bene, visto che indossano entrambi la casacca della nazionale belga.

Ma la lista non si ferma certo qui. Arkadiusz Milik, in uscita dal Napoli, resta un’opzione da non scartare, anche se la concorrenza per l’attaccante polacco si fa, giorno dopo giorno, sempre più importante.

L’Inter starebbe monitorando anche le piste che portano ai due esperti attaccanti Gervinho e Roberto Inglese, entrambi in forza al Parma. Insomma, le occasioni non mancherebbero. Ora c’è solo da fare la scelta finale.

Oltre ad acquistare il vice-Lukaku, l’Inter pensa anche a cedere. Andrea Pinamonti, con l’arrivo di un nuovo attaccante, difficilmente resterà nerazzurro. Tanti i club sulle sue tracce. Potrebbe diventare una preziosa merce di scambio.

OMNISPORT | 28-12-2020 08:16