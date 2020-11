Mercato Inter, Eriksen verso l'addio: spunta un possibile scambio

Oltre che quanto successo in campo, la cocente sconfitta contro il Real Madrid che ha ridotto sensibilmente le speranze dell’Inter di qualificarsi agli ottavi di Champions League, la notte di San Siro sarà ricordata dai tifosi nerazzurri come quella in cui è stata sancita di fatto la rottura con Christian Eriksen.

Insieme all’ennesima esclusione dalla formazione di partenza, infatti, il fantasista danese ha dovuto subire l’onta di essere mandato in campo da Antonio Conte a quattro minuti dalla fine, a partita ormai compromessa con il Real avanti di due gol e di un uomo per l’espulsione di Arturo Vidal nel primo tempo.

Il tutto, peraltro, contro quel Real che non ha mai fatto mistero di ambire all’acquisto di Eriksen ai tempi d’oro del Tottenham. Ora l’interesse dei Blancos si è ovviamente raffreddato, ma il futuro del giocatore non sarà a Milano era stato anticipato nel pre-gara dal direttore generale Giuseppe Marotta: “Non dobbiamo mai trattenere un giocatore se chiede di essere trasferito. Eriksen si sta comportando da professionista, dobbiamo fare delle valutazioni così come le sta facendo l’allenatore. Al momento non ci sono richieste, valuteremo nel caso nel mercato di gennaio”.

Vere e proprie ammissioni che sembrano fare da preludio alle ultime settimane di Eriksen all’Inter. Rientrare della spesa sostenuta nel gennaio 2020 non sarà però facile per la società della famiglia Zhang. Poco percorribile la strada di un prestito, restano da seguire le ipotesi legate a possibili scambi o a un investimento da parte di un top club come il Paris Saint-Germain, un’altra delle società da tempo sulle tracce dell’ex Tottenham.

A proposito di scambi, però, dall’Inghilterra arriva una voce che avrebbe del clamoroso riguardo il possibile arrivo all’Inter di Granit Xhaka, centrocampista svizzero in forza all’Arsenal, con trasferimento ai Gunners proprio di Eriksen.

Xhaka potrebbero fare al caso dell’Inter nella seconda parte di stagione, ma è tutta da verificare la disponibilità di Eriksen a tornare a Londra dopo la lunga militanza nel Tottenham per indossare la maglia dell’Arsenal, rivale storica degli Spurs.



OMNISPORT | 26-11-2020 18:18