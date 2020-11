Mercato Inter, Eriksen via a gennaio: Conte furente per un episodio

Christian Eriksen verso l’addio all’Inter a gennaio. Con Antonio Conte la rottura è ormai sempre più evidente: dopo le frecciatine che i due si sono scambiati nelle ultime settimane in varie interviste, durante il corso di Inter-Parma è avvenuto un altro episodio che ha scatenato la furia del tecnico leccese.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, nel corso della gara contro i crociati il centrocampista danese ha fatto spazientire Conte quando, sul risultato di 1-0 per gli emiliani, si è avviato a passo lento per battere un corner: di lì a poco il giocatore è stato sostituito.

Eriksen, arrivato a gennaio, non è mai riuscito a inserirsi negli schemi dell’allenatore salentino e non è mai stato la prima scelta del mister nerazzurro. Con un ingaggio pesante da 7,5 milioni di euro, il giocatore e il club stanno considerando l’idea di separarsi a gennaio: gli agenti dell’ex Tottenham si stanno guardando in giro alla ricerca di una soluzione.

Lo scorso settembre l’Inter aveva detto no ad alcune offerte arrivate dall’estero (in primis Bayer Leverkusen ed Hertha Berlino), perché ritenute troppo basse. Entrambe le parti guardano al Paris Saint Germain, che gode di buoni rapporti con i nerazzurri dopo l’affare Icardi.

Zhang ha però già avvertito Marotta e Ausilio: in caso di cessione, Eriksen sovrà andarsene a titolo definitivo e non in prestito.

OMNISPORT | 02-11-2020 10:19