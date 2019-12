Mercato Inter, esplode il caso Vidal: sfogo in allenamento

Dopo settimane di tensione, il caso Vidal esplode in tutta la sua forza a Barcellona. Il centrocampista cileno, secondo quanto riporta ESPN, ha terminato in anticipo l’allenamento di rifinitura dei blaugrana prima del Clasico in programma questa sera contro il Real Madrid, dopo aver saputo che non sarebbe stato schierato tra i titolari.

Il Guerriero sta covando da tempo un certo risentimento nei confronti dell’allenatore dei catalani, Valverde: l’ex Juventus è partito dal 1′ solo in cinque partite, e spesso non è sceso in campo ed ha giocato solo poche manciate di minuti. Nonostante lo scarso impiego, il giocatore è andato a segno per 4 volte, una rete ogni 100′ circa, e pensa di meritare più considerazione.

Da qui lo sfogo nell’ultima seduta: Vidal avrebbe lasciato il campo furioso, nonostante i tentativi dei suoi compagni di squadra di calmarlo. Un altro chiaro indizio che i rapporti sono ormai ai minimi termini.

Vidal si sta guardando intorno per gennaio, e sta valutando con interesse l’offerta dell’Inter, dove ritroverebbe Antonio Conte, l’allenatore che l’ha fatto esplodere e lanciato alla ribalta mondiale.

Il Biscione ha già incontrato nei giorni scorsi la dirigenza blaugrana per comunicare il proprio interesse, e dopo questo ultimo episodio la trattativa potrebbe essere finalmente intavolata. I campioni di Spagna sono alla ricerca di un sostituto all’altezza.

SPORTAL.IT | 18-12-2019 17:12