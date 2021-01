Il giovane attaccante dell’Inter Esposito è ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Venezia, squadra della serie cadetta. Tra le tante proposte ricevute, alla fine la scelta è ricaduta sul club lagunare.

Dopo la non positiva esperienza alla Spal (dove non ha trovato spazio), il giovane bomber classe 2002 punta a cambiare marcia in questa seconda parte della stagione e dimostrare tutto il suo valore.

OMNISPORT | 15-01-2021 07:50