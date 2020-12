Mercato Inter, faccia a faccia Conte-Marotta: gli obiettivi

Come annunciato nei giorni scorsi, è imminente il vertice di mercato tra Antonio Conte e la dirigenza nerazzurra per decidere le strategie del club per la campagna di rafforzamento che partirà a gennaio.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il mister leccese chiederà un chiarimento sul budget da spendere in inverno: il club nerazzurro sarebbe in pole position per il Papu Gomez, che sta per lasciare l’Atalanta dopo lo scontro con Gian Piero Gasperini e le due esclusioni consecutive dalla lista dei convocati.

L’agente dell’argentino, Giuseppe Riso, incontrerà dopo Natale la famiglia Percassi per trovare un accordo: Conte e Marotta puntano il giocatore, ma Zhang non vuole fare sgarbi alla Dea, che difficilmente accetterà di lasciarlo partire a parametro zero. Tra le altre richieste nella lista dell’allenatore salentino c’è l’arrivo di un esterno, con Emerson Palmieri e Marcos Alonso sempre nei pensieri del Biscione, un colpo di qualità a centrocampo (De Paul) e un altro attaccante (torna molto forte il nome di Milik).

Prima di procedere agli acquisti, l’Inter dovrà però assicurarsi di cedere alcuni elementi da tempo fuori dai radar di Conte: tra questi senz’altro Radja Nainggolan, che continua a essere seguito dal Cagliari, e Christian Eriksen, che Marotta mercoledì ha definito “non funzionale”.

Per il danese possibile ritorno in Premier, i nerazzurri se non arriverà l’offerta cash giusta sperano di scambiarlo o con Xhaka dell’Arsenal o con Van de Beek del Manchester United. Non è escluso neanche un futuro al Psg, se in panchina si siederà Mauricio Pochettino, suo mentore al Tottenham.

OMNISPORT | 24-12-2020 21:00