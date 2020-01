Mercato Inter, fatta per l'attaccante. E c'è il blitz per Eriksen

L'Inter si muove per chiudere entro la settimana due colpi fortemente voluti da Beppe Marotta e Antonio Conte. Olivier Giroud è ormai nelle mani del club nerazzurro: il giocatore aveva trovato già da giorni l'accordo con gli uomini di mercato della società milanese, ora è arrivata anche l'intesa tra il Biscione e il Chelsea.

Giroud sbarcherà a Milano per 4,5 milioni di euro, più 2 di bonus: l'annuncio potrebbe già arrivare entro il weekend. "Via per guadagnare un posto all'Europeo? No, è perché le panchine sono più comode in Serie A…", ha dichiarato scherzando alla stampa inglese Giroud, che ha indirettamente confermato il suo addio alla società londinese e all'Inghilterra.

L'obiettivo del giocatore è trovare spazio per conquistarsi una maglia nella nazionale francese in vista di Euro 2020.

Grandi passi in avanti anche sul fronte Christian Eriksen: il direttore sportivo della Beneamata Piero Ausilio è a Londra, dove incontrerà i dirigenti del Tottenham per velocizzare la trattativa per il centrocampista danese, in scadenza di contratto a fine stagione.

Marotta lo vuole subito, ed è disposto ad offrire fino a 10 milioni di euro: gli Spurs ne vogliono il doppio, ed Ausilio ha il compito di trovare un'intesa. L'Inter ha già l'accordo con il giocatore, che sotto la Madonnina guadagnerà 7,5 milioni di euro più bonus all'anno. Il contratto sarebbe quadriennale.

SPORTAL.IT | 15-01-2020 16:07