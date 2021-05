Mercato Inter, frenata per il rinnovo di Lautaro Martinez

Il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio ai microfoni di Sky ha spiegato che la strada per il rinnovo di Lautaro Martinez è ancora lunga: “Eravamo a buon punto per il rinnovo, ma il fatto che abbia cambiato gli agenti ci mette nelle condizioni non dico di ricominciare da capo, ma quasi”.

Ausilio ha parlato anche di Alessandro Bastoni: “L’accordo va solo formalizzato. Non cambia nulla aspettare 10 o 15 giorni. Dopo il progetto finanziario che il club ci illustrerà, andremo a definire i vari casi”.

OMNISPORT | 05-05-2021 18:13