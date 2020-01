Mercato Inter, Godin può partire subito: già pronto il sostituto

Appaiate in testa alla classifica, Inter e Juventus sono “gemelle” anche per numerose questioni legate al mercato.

Se infatti sono molti gli obiettivi in comune per la sessione di calciomercato di gennaio e quella estiva, ad avvicinare le due grandi rivali ci sono anche due casi delicati che riguardano altrettante stelle arrivate nell’ultima estate, ma che non hanno convinto.

Si tratta di Matthijs De Ligt e di Diego Godin. Maurizio Sarri ha provato a spegnere i riflettori in merito all’olandese lasciato in panchina nelle ultime quattro partite ufficiali e lo stesso ha provato a fare Antonio Conte dopo la vittoria sul Napoli, gara che ha visto Godin escluso per la terza colta consecutiva dopo le panchine contro Fiorentina e Genoa.

Ma se per De Ligt la cessione immediata è da escludere, il futuro prossimo di Godin potrebbe essere lontano da Milano e magari all’Atletico Madrid che riaccoglierebbe a braccia aperte il proprio ex capitano al termine di un’esperienza italiana per il momento deludente.

L’uruguaiano sembra infatti essere il giocatore che ha sofferto di più l’adattamento alla difesa a tre, rispetto a Stefan De Vrij, il più convincente del reparto, e Milan Skriniar.

Conte sembra peraltro riporre la massima fiducia in Alessandro Bastoni, rientrato dal prestito al Parma e capace di scalare nei mesi le gerarchie del reparto. La presenza da titolare al San Paolo è parsa un’investitura per l’ex atalantino e le parole di Conte nel post-gara lo hanno confermato: “Sono qui per fare delle scelte e Alessandro è un grande talento. È il nostro futuro, ma pure il nostro presente”.

Neppure un accenno quindi a Godin, che può clamorosamente partire subito. In tal caso l’Inter non si farebbe trovare impreparata e punterebbe ad anticipare l’arrivo di Matteo Darmian, per il quale c’è già un impegno con il Parma per la prossima stagione: Conte conosce l’ex Torino per averlo allenato in Nazionale apprezzandone la duttilità che gli permette di giocare nel 3-5-2 da esterno di centrocampo, ma anche da centrale difensivo.

SPORTAL.IT | 07-01-2020 15:00