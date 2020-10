Mercato Inter, i piani per gennaio: un innesto e una cessione eccellente

Il calciomercato dell’Inter si è concluso senza squilli, eccetto l’ingaggio, annunciato, di Matteo Darmian, che già gravitava nell’orbita dei nerazzurri da diverse sessioni di mercato.

L’ex torinista, pupillo di Antonio Conte che l’ha allenato in Nazionale, ha compensato la rescissione di Kwadwo Asamoah, ma non ha aggiunto soluzioni dal punto di vista numerico, mentre proprio questo era l’obiettivo del tecnico salentino in vista di una stagione con tanti impegni.

Al momento la batteria di esterni dell’Inter comprende Hakimi, Young, Kolarov e lo stesso Darmian, con D’Ambrosio chiamato a dividersi tra fascia e centro della difesa e l’adattato Perisic.

Per questo Conte sembra già proiettato al mercato di gennaio, nel quale in casa Inter si potrebbe assistere a una vera e propria rivoluzione, in entrata e in uscita.

In fase di acquisto gli obiettivi rispondono sempre ai nomi di Marcos Alonso ed Emerson Palmieri, entrambi al Chelsea, entrambi già allenati da Conte a Londra ed entrambi non titolari, visto che sulla fascia sinistra il titolare promosso dal tecnico Franck Lampard è ormai diventato Chilwell.

Durante l’inverno la società nerazzurra proverà a tenere cuciti i rapporti con i colleghi del Chelsea, nella speranza che uno tra Emerson e Alonso possa trasferirsi a Milano, magari senza dover spendere troppo proprio perché entrambi i giocatori non sono più centrali nel progetto del Chelsea e magari facendo leva sul fatto che, in ottica Europeo, tanto l’italo-brasiliano quanto lo spagnolo devono mettere minutaggio per ottenere la convocazione.

Anche sul fronte uscite i nomi sono noti. Non rientrano infatti nei piani di Conte né Radja Nainggolan, né Matias Vecino: l’uruguaiano è stato escluso dalla lista Champions, mentre il belga è stato in trattativa per tornare al Cagliari fino alla fine del mercato, salvo poi restare in nerazzurro.

La cessione più remunerativa potrebbe però essere quella di Christian Eriksen. Le ultime parole del danese dal ritiro della propria Nazionale (“Spero di non trascorrere un autunno in panchina”) non sono piaciute ad allenatore e società.

Arrivato in Italia a gennaio, Eriksen è stato fatalmente condizionato dalla pandemia di Coronavirus. Entrambe le parti sono pronte a darsi tempo fino a gennaio: qualora la situazione non si sbloccasse e il rendimento del giocatore non fosse soddisfacente la separazione sarebbe inevitabile. Nonostante gli ultimi mesi difficili, del resto, gli estimatori per Eriksen non mancano e l’Inter confida di evitare così una sanguinosa minusvalenza.



OMNISPORT | 10-10-2020 12:25