Mercato Inter: il piano di Suning per arrivare a Messi

L’Inter si sta muovendo per accontentare Antonio Conte. L’obiettivo è mettere nelle mani del tecnico nerazzurro una rosa di altissimo livello, così da tentare, la prossima stagione, di migliorarsi ulteriormente e provare a vincere un titolo.

Oltre alle operazioni “normali”, il club nerazzurro sarebbe al lavoro per non perdere l’eventuale opportunità di poter arrivare a Leo Messi. Il gruppo Suning, secondo la Gazzetta dello Sport, avrebbe una strategia ben chiara.

Nello specifico, l’Inter sarebbe alla finestra, pronta a farsi avanti nel momento ottimale. Nel frattempo, Suning sarebbe al lavoro per trovare nuovi sponsor, così da alleggerire il peso, enorme, dell’investimento necessario per avere la Pulce.

In questo momento, Leo Messi è impegnato in un vero e proprio braccio di ferro con il Barcellona. La sensazione è che l’argentino non sia intenzionato a fare marcia indietro, anche se Josep Maria Bartomeu dovesse dimettersi.

La Pulce pare intenzionata a rimettersi in gioco altrove. In tanti sono convinti che il Manchester City di Pep Guardiola (ex tecnico blaugrana) sia in pole position per metterlo sotto contratto ma attenzione anche all’Inter.

Il padre di Leo Messi ha iniziato il trasloco. Abiterà a pochi passi dalla sede nerazzurra. I vantaggi fiscali dell’eventuale approdo del figlio all’Inter sarebbero tangibili. E, sullo sfondo, la possibilità di tornare a sfidarsi con CR7.

I prossimi giorni saranno decisivi per capire se effettivamente l’Inter ha qualche possibilità di mettere a segno il secondo colpo del secolo nella storia del calcio italiano (il primo? Cristiano Ronaldo alla Juventus). I tifosi nerazzurri ci sperano.

