Mercato Inter, il Real tenta Lautaro: e spunta una contropartita

Da erede potenziale di Leo Messi a possibile… sostituto tardivo di Cristiano Ronaldo. Questo il curioso destino di Lautaro Martinez, che certo non potrà dimenticare la fine dell’estate 2020. Perché non capita a tutti di entrare nel giro di poche settimane nel mirino di Barcellona prima e Real Madrid poi. Eppure proprio questo è successo al Toro, grazie all’ottima stagione appena disputata con la maglia dell’Inter, almeno nella prima parte. Fatto sta che mentre i tifosi nerazzurri avevano concluso la tormentata annata 2019-2020 con la paura che l’argentino potesse trasferirsi al Barça, da tempo sulle sue tracce, ecco l’inversione clamorosa e l’avvicinamento sensibile al Real Madrid.

Come riporta SportMediaset, infatti, nel proprio tour spagnolo gli agenti di Martinez hanno trovato abbastanza in fretta un’intesa di massima con il Real Madrid, almeno sull’ingaggio, pari a 8 milioni. L’Inter osserva tra il preoccupato, visto che le cife proposte a Lautaro per il rinnovo sono molto diverse (tre milioni netti) e l’interessato, visto che è noto come la proprietà abbia fatto capire a Antonio Conte quanto sia fondamentale operare in uscita per raggiungere gli ultimi obiettivi in entrata.

Così, visto che sui fronti Brozovic e Skriniar non si muove granché, il seppur doloroso addio di Martinez potrebbe essere la soluzione per arrivare a Ngolo Kanté, pupillo di Conte e pedina mancante a centrocampo: la trattativa con il Chelsea è tutt’altro che semplice, anche a causa dei rapporti come noto burrascosi tra la dirigenza dei Blues e lo stesso Conte, ma il centrocampista campione del mondo sarebbe contento di tornare alle dipendenze del tecnico salentino dopo la Premier vinta nel 2017.

Il Real non ha però ancora formulato una proposta all’Inter, che non sembra voler trattare per meno di 50-60 milioni, a meno che nell’affare non rientri Luka Jovic, il serbo che al Real ha deluso e che è stato a lungo un obiettivo del Milan, ma che all’Inter potrebbe ricoprire il ruolo di vice Lukaku, di fatto scoperto anche nella passata stagione. Conte vorrebbe ripartire da Martinez e dalla coppia con il belga, ma potrebbe non avere l’ultima parola a riguardo…

OMNISPORT | 16-09-2020 21:53