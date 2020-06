Mercato Inter, il sogno per la fascia gioca in Serie A

Il primo trofeo assegnato a livello mondiale nel mondo del calcio dopo la lunghissima interruzione forzata per la pandemia di Coronavirus è andato al Napoli, che ha superato la Juventus ai rigori nella finale di Coppa Italia.

La squadra del momento, però, non solo a livello di Serie A, è sicuramente l’Atalanta, che ha ripreso da dove aveva finito, ovvero a suon di vittorie e gol, Champions League compresa, dove l’Atalanta è pronta a continuare a sognare nella Final Eight in programma in agosto, quasi sicuramente in Germania.

Sette reti tra Sassuolo e Lazio, sei punti e addirittura il terzo posto nel mirino, visto che l’Inter è distante solo quattro punti. Proprio l’Inter allora sembra tra i club più interessati ai gioielli valorizzati da Gian Piero Gasperini. Uno su tutti Robin Gosens, che si sta affermando come uno degli esterni di centrocampo dal rendimento più alto in stagione anche a livello internazionale.

Alla terza stagione a Bergamo il tedesco classe ’94, arrivato nel 2017 dagli olandesi dell’Heracles, si sta imponendo anche in fase realizzativa e contro Sassuolo e Lazio è stato protagonista rispettivamente con un assist e un gol, portando il totale stagionale a sei assist e nove reti.

Gosens sarebbe perfetto per il 3-5-2 di Antonio Conte, l’Inter è la società italiana più interessata e già pronta ad avviare la trattativa con l’Atalanta, che partirà da una base d’asta di 35 milioni, ma la concorrenza dall’estero è spietata. Beffa delle beffe, per Conte, su Gosens c’è il Chelsea, proprio l’ex squadra del tecnico salentino.

I rapporti tra l’ex ct azzurro e i Blues sono come noto molto tesi e anche a livello di mercato le schermaglie non mancano: Emerson Palmieri e Marcos Alonso, obiettivi di Conte, che ha allenato entrambi i giocatori, sembrano diretti verso altri lidi. E a Londra per sostituirli pensano proprio a Gosens, che dal canto proprio pare più interessato ad approdare proprio in Premier League.

