Mercato Inter: intrigo Lautaro, un grande ex torna in nerazzurro

Joao Cancelo è vicino al ritorno all'Inter. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il rientro dell'esterno portoghese in Serie A è ormai certo, ed è una diretta conseguenza dell'operazione tra i nerazzurri e il Barcellona per il trasferimento di Lautaro Martinez in Catalogna.

Secondo il quotidiano romano, il Barcellona sta per chiudere con il Manchester City lo scambio tra Semedo e Cancelo, con lo scopo di girare subito il lusitano ex Juventus all'Inter per convincerla a dire sì alla maxi operazione che porterebbe il Toro da Messi e compagni.

Cancelo, approdato in Inghilterra la scorsa estate dalla Juventus, non si è ambientato in Premier League e non si è adattato ai dettami di Guardiola, che non ha perso occasione per criticarlo più volte. Il nazionale portoghese tornerebbe volentieri all'Inter, il club in cui è esploso agli ordini di Spalletti, e che gli ha permesso di fare il grande salto prima alla Juventus poi a Manchester.

L'affare per il trasferimento di Lautaro al Barcellona sembra in ogni caso complicato e tutt'altro che garantito: dalla Spagna danno l'operazione in chiusura, mentre secondo la Gazzetta dello Sport l'Inter avrebbe alzato la richiesta. Suning vuole almeno 90 milioni di euro cash più una contropartita tecnica di suo gradimento. Il cartellino di Cancelo potrebbe ammorbidire le richieste nerazzurre.

SPORTAL.IT | 12-05-2020 11:18