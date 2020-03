Mercato Inter, la decisione di Antonio Conte su Castrovilli

In vista della prossima sessione di mercato la strategia dell'Inter è chiara: rivoluzionare il centrocampo e puntare su talenti italiani e giovani. In cima alla lista dei desideri della società nerazzurra c'è Gaetano Castrovilli e, secondo la Gazzetta dello Sport, Antonio Conte ha dato l'ok per procedere con le trattative.

La base di partenza è 40 milioni di euro ma la Fiorentina non ha alcuna intenzione di privarsi del talento classe 1997 e Rocco Commisso ha già un'intesa di massima con l'entourage del giocatore per prolungargli il contratto di un altro anno con adeguamento di contratto. Il presidente del club gigliato sta anche studiando il colpo Mario Gotze, obiettivo conteso con il Milan, che in caso di approdo a Firenze avrà anche il compito di far crescere proprio Castrovilli.

Attenzione però alla Juventus: i bianconeri hanno il centrocampista nei radar da diversi mesi. Fabio Paratici potrebbe puntare ad offrire alcune contropartite per arrivare al gioiello dei gigliati. Tra i possibili cartellini che potrebbero finire sul tavolo anche quelli di Mandragora ed Orsolini, pronti ad essere riscattati da Udinese e Bologna.

In estate l'Inter dovrà salutare Vecino e Borja Valero: il primo, corteggiato anche dall'Everton di Carlo Ancelotti, potrebbe restare in serie A e vestire la maglia del Napoli. Marotta però imbastirebbe la trattativa solo se i partenopei saranno disposti a rinunciare ad Allan. Discorso diverso per lo spagnolo, che con ogni probabilità chiuderà la carriera in patria. Per lui è plausibile l'ipotesi Getafe.

Sempre nell'ambito della rivoluzione nella parte centrale del campo, i meneghini sono pronti a investire anche per Corentin Tolisso. Nei piani nerazzurri il francese potrebbe arrivare a Milano nell'ambito di uno scambio con Ivan Perisic: la soluzione è graditissima da Marotta, che però potrebbe potersi ritrovare nella necessità di convincere il Bayern Monaco: in tal senso potrebbe anche essere versato un conguaglio ai tedeschi.

SPORTAL.IT | 29-03-2020 12:50