Mercato Inter, la rivelazione di Marotta fa infuriare i tifosi

Se l’anno solare dell’Inter si era chiuso con la luce della vittoria sul Napoli firmata Lautaro Martinez, pur in una serata macchiata dagli ululati razzisti verso Kalidou Koulibaly costati due turni casalinghi a porte chiuse, quella luce sembra essersi spenta in avvio di 2019. Prima il brutto pareggio contro il Sassuolo, poi le cattive notizie che arrivano dal mercato. Perché se l’ingaggio del portoghese Cedric non ha scaldato i cuori dei tifosi, e peraltro potrebbe portare alla partenza immediata di Vrsaljko, quanto dichiarato da Beppe Marotta prima della partita contro il Torino ha lasciato il segno presso la tifoseria e promette di lasciarlo nella rosa di Spalletti.

"Perisic ha manifestato la volontà di essere ceduto, dobbiamo provare ad accontentarlo ma nel rispetto di quelli che sono gli interessi del club" queste le parole dell’amministratore delegato nerazzurro, che tornava a Torino esattamente quattro mesi dopo le dimissioni da ad della Juventus formulate a fine settembre dopo la gara tra i bianconeri e il Napoli. Che l’esterno croato fosse scontento era chiaro a tutti, ma che la situazione potesse precipitare così rapidamente era molto meno prevedibile.

“Dobbiamo convivere con una situazione comune a tante squadre, di tanti giocatori che vogliono un trasferimento. Offerte concrete per Perisic comunque non ne sono arrivate, vedremo nei prossimi giorni" ha aggiunto Marotta, lasciando trasparire due concetti: il giocatore verrà accontentato se l’offerta che dovesse arrivare all’Inter sarà ritenuta soddisfacente e se la società troverà un sostituto, che potrebbe essere Yannick Carrasco, obiettivo anche del Milan: “Ausilio sta facendo un ottimo lavoro. Ma io parlerei di sondaggi: dobbiamo aspettare che diventino qualcosa di concreto. Non possiamo parlare di nulla di fatto" il commento di Marotta al nome dell’ex Atletico Madrid.

I tifosi però hanno già espresso la propria sentenza: le parole di Marotta hanno infatti scatenato la rabbia del popolo nerazzurro che si sente tradito da Perisic, auspicando la cessione il prima possibile.

SPORTAL.IT | 27-01-2019 19:30