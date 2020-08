Mercato Inter, l'annuncio del Barcellona su Messi e Lautaro

Il Barcellona farà di tutto per trattenere Lionel Messi in Catalogna. Il fuoriclasse blaugrana è molto deluso dopo l’umiliante eliminazione dalla Champions League , e in queste ore sta ponderando l’addio. Per convincerlo a restare la società catalana si è già mossa: prima con la rescissione dell’uomo mercato Eric Abidal , in pieno conflitto con la Pulce, poi con l’arrivo di Ronald Koeman , che sarà il nuovo allenatore.

“Ho parlato con Koeman – ha spiegato Bartomeu – e mi ha detto che il pilastro del nostro progetto è Messi. Ha un contratto fino al 2021, parlo molto con Leo e con suo padre. E’ il numero uno al mondo, non c’è dubbio che nel nuovo progetto Koeman conta molto su di lui”, le parole riportate da Marca.

Messi è stato accostato a Inter e Manchester City: ” Leo vuole concludere la sua carriera al Barcellona , l’ha già detto tante volte”.

Il resto della rosa subirà profondi cambiamenti: ” Il rinnovo è necessario , sono io che ho deciso di dare a questa generazione un altro anno. Forse era il momento di iniziare l’anno passato il rinnovo. Non voglio parlare male di nessuno , anzi ho solo parole di stima per questa squadra ma, dopo 12 anni di trofei senza sosta , è giunto il momento di salutare con tutti gli onori possibili alcuni dei nostri calciatori. Sarà una rivoluzione tanto profonda quanto sarà necessario affinché il nuovo progetto abbia successo: è un obiettivo e anche una necessità”.

“Abbiamo parlato molto in questi giorni, stiamo vivendo una crisi soltanto sportiva , non istituzionale e all’interno della società. Dopo quanto è avvenuto in Champions, abbiamo bisogno di fare un passo in avanti, con giocatori che hanno dato tutto e che dovranno andarsene e altri nuovi che arriveranno. Stiamo vivendo una situazione eccezionale a causa della pandemia, che ha avuto un impatto economico significativo sulla stagione andata in archivio e su quella che verrà”.

In entrata, Bartomeu torna a parlare di Lautaro Martinez : “Siamo stati in contatto con l’Inter prima del ritorno delle competizioni, ne parleremo col nuovo allenatore e valuteremo”.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 18-08-2020 21:29