Mercato Inter, l'annuncio di Marotta su Lukaku

L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta a margine del sorteggio del calendario di serie A ha parlato del mercato nerazzurro, soffermandosi sull’obiettivo prioritario, quel Romelu Lukaku che il tecnico Antonio Conte reclama da tempo.

“Abbiamo fatto un’offerta congrua – rivela l’ad nerazzurro -. E importante, che rispetta il valore del giocatore. In alcuni casi, come per Lukaku, le richieste sono elevate. Per il momento non abbiamo chiuso e non mi sbilancio sul futuro. Il mercato quest’anno è lungo. Le operazioni non vengono affrettate come negli anni passati. Siamo attenti a valutare le opportunità in base alle capacità finanziarie ed economiche. Bisogna comunque rispettare i parametri del Fair Play Finanziario dobbiamo cogliere opportunità. Siamo fiduciosi”. L’Inter ha messo sul tavolo 70 milioni di euro più bonus per il bomber belga, che non è stato convocato dal Manchester United per il test in Norvegia proprio perché a un passo dall’addio ai Red Devils.

Sul giocatore c’è però anche la Juventus, che sarebbe pronta a proporre Dybala in cambio, ma Marotta è ottimista e spera di accontentare al più presto il mister salentino, che in una recente intervista ha espresso la sua impazienza per le punte che ancora non arrivano: “Quello che ha detto Conte è da condividere. Credo sia giusto che gli allenatori chiedano di lavorare in modo approfondito e con la rosa più completa possibile. Con Antonio siamo all’anno zero, ci sono situazioni che vanno definite ma siamo convinti di poter allestire una rosa all’altezza”, spiega a Sky.

Poi una chiosa sull’infinito caso Icardi. Il giocatore è tornato ad allenarsi con il gruppo ma è destinato a lasciare l’Inter: “La vicenda è difficile da gestire, soprattutto dal punto di vista mediatico, notizie che sono più che altro capziose. Poi, nei miei 40 anni di carriera ne ho viste tante di situazioni così. A preoccuparmi è l’effetto mediatico che generano”.

