Mercato Inter: Lautaro al Barça in cambio di un top player

Ormai è ufficiale: il Barcellona è decisamente interessato a Lautaro Martinez. Il club blaugrana pare disposto davvero ad ogni tipo di sforzo per strappare il Toro all’Inter e metterlo al fianco di Leo Messi, suo grandissimo fan.

L’Inter continua a ribadire la volontà di trattenere l’argentino. La clausola rescissoria, pari a 111 milioni di euro, non spaventa la società nerazzurra, certa che il giovane attaccante argentino non sia intenzionato a lasciare la Serie A per la Liga o per la Premier League.

Tuttavia, ogni giorno, giungono notizie che confermano il pressing del Barça. Il Mundodeportivo parla anche di una quotazione di Lautaro Martinez decisamente più bassa dei 111 milioni previsti dalla clausola, complice il Coronavirus (varrebbe la metà, 64 milioni).

Secondo la Gazzetta dello Sport, invece, la trattativa potrebbe essere “sviluppata” su binari diversi, ovvero con uno scambio tra giocatori che coinvolgerebbe un top player del Barcellona, ovvero Antoine Griezmann, Campione del Mondo con la Francia (sarebbe una provocazione da parte dei vertici nerazzurri)

Il francese, classe 1991, non sta entusiasmando con la casacca blaugrana. Il suo impatto sulla squadra è stato modesto, tanto che, in più occasioni, è stato anche criticato dai media spagnoli. All’Inter potrebbe ripartire da zero.

Ci sarebbero, comunque, diversi ostacoli. In primis, l’elevato ingaggio che percepisce il bomber francese, pari a ben 17 milioni di euro a stagione. Una cifra decisamente fuori mercato per le casse dell’Inter. Inoltre, Antoine Griezmann non è più giovanissimo. Va per i 30 anni.

Lo scambio porterebbe vantaggi importanti, a livello di plusvalenza, all’Inter e permetterebbe al Barcellona di ammortizzare il costo di Antoine Griezmann (lo scorso luglio, i blaugrana hanno pagato la clausola rescissoria di 120 milioni di euro all’Atletico Madrid).

SPORTAL.IT | 14-04-2020 08:35