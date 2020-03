Mercato Inter, Lautaro Martinez al Barcellona: la replica del giocatore

Lautaro Martinez sarà uno dei nomi più caldi della prossima sessione di mercato. Da mesi si moltiplicano le indiscrezioni sul futuro dell'attaccante dell'Inter, che dalla Spagna danno a un passo dal Barcellona del connazionale Lionel Messi. Secondo i media iberici, la punta nerazzurra avrebbe detto sì a un suo trasferimento in Catalogna.

Per il quotidiano catalano Sport, l'affare è già in fase avanzata: "L’unica condizione che hanno fissato Lautaro e il suo entourage nell’accordo raggiunto con il Barcellona è quella di un accordo amichevole tra lo stesso Barcellona e l’Inter. Lautaro è molto grato all’Inter e non vuole forzare pubblicamente la sua situazione", ha scritto il giornale spagnolo.

Secondo l'indiscrezione, sarebbe già stata trovata un'intesa di massima, e il Barcellona potrebbe mettere sul tavolo anche Arturo Vidal, un vecchio obiettivo dell'Inter.

Dall'entourage dell'argentino e dalla stessa Inter sono però arrivate smentite secche: i nerazzurri non vogliono fare a meno di lui e lo stesso giocatore si trova bene a Milano.

