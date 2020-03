Mercato Inter: lo scambio con il Bayern spiazza la Juve

Continuano le manovre di mercato in casa Inter. Il club nerazzurro sta allacciando i contatti con il Bayern Monaco per una trattativa che potrebbe avere sviluppi nelle prossime settimane, e che riguarda Ivan Perisic e Corentin Tolisso.

L'esterno offensivo croato potrebbe restare nel club bavarese, mentre a Milano potrebbe invece sbarcare il centrocampista francese di origini togolesi. E' l'indiscrezione riportata da Sportmediaset.

Il campione del mondo piace molto ad Antonio Conte, che sta cercando un elemento importante per alzare il livello a centrocampo. La sua quotazione di 35 milioni di euro sarebbe in parte coperta dalla cessione a titolo definitivo in Baviera di Perisic, che è fuori dai piani tecnici del mister leccese.

Lo stesso Tolisso è ormai ai margini della rosa del Bayern e sarebbe pronto a cambiare aria: sulle sue tracce ci sono anche la Juventus e il Napoli, sorprese dalla mossa nerazzurra.

SPORTAL.IT | 23-03-2020 14:54