Mercato Inter, Lukaku nel mirino di Guardiola per l'estate

Da quando indossa la maglia dell’Inter, Romelu Lukaku è diventato una garanzia in fatto di gol. Non che prima non segnasse, tutt’altro, ma con i nerazzurri sta attraversando il miglior momento in carriera. Non è soltanto un attaccante capace di finire sul tabellino, è anche un tuttofare e un leader in campo e fuori.

Non se ne è accorto solo Conte, ma anche Guardiola. Secondo quanto riportato da “The Telegraph” il tecnico del City, in vista della prossima sessione di mercato, avrà a disposizione 250 milioni da investire per cercare un sostituto di Aguero. Il belga è finito nel mirino del tecnico spagnolo, insieme ad Haaland e Nunez del Benfica.

OMNISPORT | 17-01-2021 14:52