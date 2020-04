Mercato Inter, Lukaku può portare altre stelle del Belgio

Il proprio amore per l’Inter Romelu Lukaku l’ha dichiarato più volte, anche durante il periodo di sosta forzata del calcio, la quarantena causata dalla pandemia Coronavirus che ha messo a rischio e lo sta facendo tuttora la prosecuzione del campionato.

Sperando di tornare in campo al più presto per chiudere al meglio una stagione d’esordio in Serie A comunque positiva a livello di squadra e personale, l’attaccante belga non sta perdendo tempo e allora oltre che tenersi in forma allenandosi da solo ecco fornire consigli preziosi alla società in vista del prossimo mercato. Alla corte di Antonio Conte, infatti, nella prossima stagione potrebbe arrivare una vera e propria “colonia” di giocatori belgi, grazie alle pressioni di Lukaku.

Il lavoro più facile dovrebbe essere convincere Jan Vertonghen, jolly difensivo che andrà a scadenza di contratto con il Tottenham e già da tempo nel mirino dell’Inter. Vertonghen potrebbe rappresentare quell’innesto di esperienza in difesa che farebbe comodo ai nerazzurri in vista della probabile partenza di Diego Godin, che ha incontrato inattese difficoltà nell’inserimento nel campionato italiano e negli schemi di Conte al punto da farsi scalzare durante la stagione dal giovane Alessandro Bastoni. Tutte da impostare sarebbero invece le trattative con altri tre elementi della Nazionale che attualmente guida il ranking Fifa.

Si tratta di Thomas Meunier, esterno di difesa in predicato di lasciare il Psg, e due protagonisti del campionato italiano, come Dries Mertens e Timothy Castagne. L’attaccante del Napoli è un sogno datato dell’Inter, ma nonostante il contratto con il Napoli fissata attualmente per il prossimo giugno sembra difficile immaginare che il recordman di gol in maglia azzurra lasci la società di De Laurentiis a parametro zero, anche in caso dall’Inter parta Lautaro Martinez. Castagne potrebbe invece essere un colpo a sorpresa dell’Inter, pronta a sfruttare le difficoltà dell’Atalanta nella trattativa per il rinnovo dell’esterno ex Genk.

SPORTAL.IT | 19-04-2020 19:55