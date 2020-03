Mercato Inter, l'unico incedibile in attacco è Lukaku

In attesa di comprendere se la stagione 2019/20 verrà archiviata definitivamente o ci sarà modo di concluderla, c’è spazio per altro. L’Inter si sta interrogando sull’immediato futuro e, in particolare, sulla questione legata al reparto offensivo.

Al momento, l’unico certo di restare anche la prossima stagione è Romelu Lukaku. L’ex Manchester United ha avuto un impatto devastante (23 gol in 35 gare) ed è il punto di riferimento principale dell’attacco della squadra di Antonio Conte.

Il belga non andrà da nessuna parte ma i “colleghi” non sono così sicuri di non fare le valigie. Lautaro Martinez è un grande dubbio. Il Barcellona, spinto anche da Leo Messi, è pronto a pagare la clausola rescissoria (111 milioni di euro) e strapparlo ai nerazzurri.

L’Inter è serena, forte della volontà del giocatore di continuare a crescere in nerazzurro ma, chiaramente, la possibilità di giocare al fianco di Leo Messi non dispiacerebbe al bomber argentino. da capire anche l’entità economica dell’offerta a livello di ingaggio.

Quasi certo l’addio ad Alexis Sanchez. In prestito dal Manchester United e nonostante qualche buona prestazione, soprattutto nelle ultime uscite, il cileno pare destinato a rientrare alla base (dovrà poi trovarsi una nuova sistemazione).

Da capire anche la posizione del giovanissimo Sebastiano Esposito. Per farlo crescere più rapidamente, il classe 2002 potrebbe anche essere mandato in prestito in qualche altro club. Così avrebbe sicuramente più spazio per mettersi in luce.

Per non rischiare di ritrovarsi in una situazione complicata, l’Inter starebbe pensando di chiudere il prima possibile con Olivier Giroud (già trattato la scorsa estate). La punta francese non sembra intenzionata a restare al Chelsea e l’Inter sembra pronta ad accoglierlo.

SPORTAL.IT | 26-03-2020 08:31