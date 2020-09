Mercato Inter: Marcelo Brozovic fa un annuncio sul suo futuro

Negli ultimi giorni si sono ripetute le indiscrezioni sul futuro di Marcelo Brozovic, che molti rumor danno per lontano dall’Inter. Sulle tracce del centrocampista del centrocampista croato ci sarebbe anche il Chelsea, pronto a fare una richiesta per il giocatore, e magari inserirlo in una delle trattative che i Blues hanno in corso con i nerazzurri (Emerson Palmieri e Kanté).

Lo stesso giocatore, accostato anche al Bayern Monaco, alcuni giorni fa era stato protagonista di un battibecco con un tifoso che gli rinfacciava la brutta prestazione contro il Siviglia nella finale di Europa League e lo invitava ad andarsene.

Martedì Brozovic, sempre sul suo profilo Instagram, ha deciso di rompere il silenzio e di mettere le cose in chiaro una volta per tutte: “Caro popolo nerazzurro, per il grande rispetto che ho nei confronti di questa maglia, non ho mai replicato a tutte le cose che sono state scritte nei miei confronti in queste ultime settimane e non lo farò neanche ora”.

“Posso solo dire che ho sempre dato tutto me stesso per questa maglia e per questa città dove mi sento veramente a casa. Credo di aver regalato anche alcune emozioni, come quando abbiamo condiviso le gioie nel derby”.

Il futuro resta quindi tinto di nerazzurro, almeno secondo il diretto interessato: “Amo questa maglia, amo Milano e non vedo l’ora di potermi battere ancora per lungo tempo in nerazzurro. Forza Inter”.

OMNISPORT | 01-09-2020 14:29