Mercato Inter, Marotta accelera: un difensore nel mirino

L’Inter vuole rinnovare il suo reparto difensivo con l’arrivo di Marash Kumbulla, centrale di 20 anni in forza all’Hellas Verona. A riportare l’accelerata della dirigenza nerazzurra per il difensore albanese (nato in Italia, a Peschiera del Garda) è ‘Tuttosport’. L’Inter, così, prova ad anticipare le mosse di Napoli e Fiorentina, che da tempo avevano manifestato interesse nei confronti del calciatore.

Le intenzioni dell’amministratore delegato Beppe Marotta e del tecnico Antonio Conte sono quelle di evitare possibili carenze in rosa nel reparto arretrato, visto che le intenzioni di Diego Godin, per quel che riguarda il prosieguo della sua carriera in nerazzurro, non sono del tutto chiare e nell’elenco dei giocatori nerazzurri ci sono solo altri tre centrali di ruolo: Milan Skriniar, Stefan De Vrij e Andrea Ranocchia.

Nonostante non sia stato impiegato molto nella stagione della promozione in Serie A dell’Hellas, Kumbulla è riuscito a ritagliarsi un ruolo significativo in massima serie, risultando quasi sempre tra i migliori in campo nelle partite giocate dalla squadra di Juric.

Su di lui, già a gennaio, si erano mossi Napoli e Fiorentina, ma anche la Roma aveva provato a sondare il terreno, essendo i giallorossi alla ricerca di un difensore forte fisicamente e abile nel contrasto e nel gioco aereo. Il valore di mercato del calciatore ha però fermato i tre club, che vogliono investire meno di 22 milioni di euro.

Tornando all’Inter, i nerazzurri sono anche impegnati sul fronte cessioni: per ottenere il ‘tesoretto’ in grado di far fronte a nuovi investimenti (non solo Kumbulla, ma anche e soprattutto Federico Chiesa), Marotta ha messo sul mercato Dalbert, attualmente in prestito proprio alla Fiorentina, Radja Nainggolan, centrocampista attualmente in prestito al Cagliari, Roberto Gagliardini, in uscita dai nerazzurri, e Andrea Pinamonti, attaccante in prestito al Genoa che tornerà a Milano al termine della stagione.

Con le cessioni, l’Inter potrebbe recuperare tra i 40 e i 50 milioni di euro, una cifra non da sottovalutare visto il periodo di difficoltà economica globale derivato dall’emergenza coronavirus.

SPORTAL.IT | 26-04-2020 17:18