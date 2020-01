Mercato Inter, Marotta accontenta Conte e cala il tris

Il titolo di Campione d’inverno è andato alla Juventus. L’Inter è, attualmente, seconda, a -2 dai bianconeri. Antonio Conte ha ribadito la necessità di inserire elementi nuovi nella rosa, così da poter duellare con la Vecchia Signora fino alla fine.

Beppe Marotta è al lavoro per provare ad accontentare Antonio Conte in toto. Nello specifico, l’amministratore delegato per l’area sportiva del club nerazzurro starebbe puntando al tris. Tre colpi per rendere l’Inter una squadra da titolo.

Il giocatore più vicino a vestirsi di nerazzurro sarebbe Ashley Young. Il capitano del Manchester United ha già detto di sì all’offerta dell’Inter (un anno e mezzo di contratto). La fumata bianca dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Mancherebbe solo l’accordo sull’eventuale indennizzo per i Red Devils.

Intesa totale anche con Olivier Giroud. L’allenatore del Chelsea Frank Lampard, di fatto, ha dato il suo benestare alla cessione del francese che ha già un accordo con i nerazzurri (due anni e mezzo di contratto). Ora c’è da accontentare il Chelsea.

Attenzione anche al nome di Christian Eriksen. Beppe Marotta avrebbe rotto gli indugi e, secondo la Gazzetta dello Sport, sarebbe pronto ad offrire 10 milioni di euro per convincere il Tottenham a lasciarlo andare a gennaio. Il 27enne danese è in scadenza di contratto con gli Spurs.

Considerati gli intoppi nella trattativa con il Barcellona per Arturo Vidal, l’Inter avrebbe deciso di puntare forte su Christian Eriksen. Ruolo diverso ma profilo più giovane e con ampi margini di miglioramento.

Sul fronte cessioni, si attendono novità sul fronte Gabigol (tanti club in corsa). Nelle ultime ore, Matteo Politano è stato accostato anche alla Roma. Attenzione anche a Matias Vecino, altro giocatore seguito da diverse squadre, soprattutto inglesi.

