Mercato Inter: Marotta anticipa la Juve per il colpo a centrocampo

Sprint dell'Inter per il gioiello del Brescia Sandro Tonali. Il centrocampista delle Rondinelle sarà uno dei nomi più caldi nella prossima sessione di mercato, e oltre ai nerazzurri è corteggiato anche da Juventus, Milan e Napoli e da alcune società europee.

L'Inter sta però giocando d'anticipo: a differenza delle altre pretendenti, Beppe Marotta ha già presentato al Brescia un'offerta di prestito con obbligo di riscatto, fissato intorno ai 31,5 milioni di euro.

La mossa dei nerazzurri per il classe 2000 ricalca le orme di quella che un anno fa ha portato Nicolò Barella da Cagliari a Milano: nell'operazione, riporta il Corriere dello Sport, l'Inter avrebbe proposto un bonus in base alle presenze, in modo da dilazionare le spese.

Marotta e Ausilio contano inoltre sul "sì" del giocatore, che avrebbe dato via libera all'operazione e avrebbe espresso il suo forte gradimento per il progetto nerazzurro. L'idea di poter lavorare in un centrocampo italiano con Sensi e Barella agli ordini di Antonio Conte lo attrarrebbe più di un'esperienza alla Juventus, dove avrebbe per forza di cose meno spazio.

Si attende la reazione di Juventus e Milan, ma per ora l'Inter si è portata nettamente in vantaggio.

SPORTAL.IT | 11-05-2020 08:57