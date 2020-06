Mercato Inter: Marotta batte la Juve, si chiude per il centrocampista

L'Inter accelera per chiudere nei prossimi giorni l'operazione per il trasferimento di Sandro Tonali a Milano. I nerazzurri sono nettamente in vantaggio sulla Juventus, l'altra pretendente al giocatore, e hanno già trovato un accordo con il gioiello del Brescia, che il patron delle Rondinelle Massimo Cellino valuta non meno di 50 milioni di euro.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, l'amministratore delegato dei nerazzurri Beppe Marotta vuole ripetere quanto fatto con Nicolò Barella e il Cagliari: un prestito, forse biennale, con obbligo di riscatto, più diversi bonus.

L'Inter non teme sorprese da parte della Juventus: si è mossa prima e grazie ai 55 milioni di euro incassati per la cessione di Mauro Icardi al Paris Saint Germain può accordarsi più facilmente rispetto ai bianconeri.

Paratici di contro non è ancora riuscito a piazzare cessioni di rilievo, e può contare principalmente solo su maxi scambi, come dimostra l'affare con il Barcellona che ancora non va in porto. Marotta conta di chiudere il colpo Tonali entro la prossima settimana.

"Il calciatore vuole rimanere in Italia, lo asseconderemo. Non mi piacciono gli scambi, non siamo venuti a chiedere l'elemosina", aveva puntualizzato Cellino in una recente intervista.

SPORTAL.IT | 17-06-2020 10:38