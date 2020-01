Mercato Inter, Marotta fa chiarezza su Vidal e Politano

A margine della presentazione del nuovo album dei 'Calciatori Panini' a Milano, l'amministratore delegarto dell'Inter Beppe Marotta ha parlato del mercato dei nerazzurri, sia in entrata sia in uscita, concentrandosi su due nomi in particolare, Vidal e Politano. Per quanto riguarda il centrocampista attualmente in forza al Barcellona, il dirigente nerazzurro ha precisato: "È uno degli obiettivi". La trattativa è ancora lunga e le recenti prestazioni del cileno in maglia blaugrana hanno leggermente riallontanato il giocatore da Milano, ma la dirigenza non dispera.

L'altro nome caldo in entrata è quello di Ashley Young. Marotta, interpellato dai cronisti, ha leggermente frenato, senza però escludere l'arrivo dell'attuale centrocampista del Manchester United. "Per alzare il livello di questa rosa bisogna fare qualcosa di importante, ma è difficile – ha dichiarato Marotta -. A gennaio le cose importanti si concludono alla fine. Qualcosa di sicuro faremo".

Per quanto riguarda il mercato in uscita, è ancora viva la pista che porta Matteo Politano verso i cugini del Milan. Marotta, però, ha glissato, rimandando la questione ai prossimi giorni.

Lo stesso Marotta è in assoluto sembrato piuttosto cauto, pur se non del tutto negativo, per quel che riguarda il mercato: "Si fanno tanti nomi in questo momento, è inutile che mi pronunci su questo o quello. Siamo tutti operativi, basta questo. Sapete che quello che non succede durante il giorno può succedere stasera. Siamo fiduciosi".

Sul mercato a lungo termine, intanto, prosegue il duello con la Juventus per Sandro Tonali. Il centrocampista del Brescia piace anche al Paris Saint Germain, ma nel futuro prossimo del giocatore ci sarà una delle due big di Serie A, con i nerazzurri ora favoriti per l'acquisto a giugno. Secondo quanto riporta la 'Gazzetta dello Sport', Marotta ha fatto la sua prima mossa per il classe 2000.

L'Inter ha posto, quindi, le basi per la trattativa estiva. Secondo quanto riferito da 'Sportitalia', gli uomini di mercato del Biscione avrebbero incontrato anche Beppe Dozzo, uno degli agenti del giocatore.

SPORTAL.IT | 09-01-2020 14:50