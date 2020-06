Mercato Inter: Marotta pronto a blindare un top player

Sono giorni intensi per l'Inter. Da un lato c'è la voglia di riscattarsi dopo la sconfitta con il Napoli in Coppa Italia, dall'altra la volontà di allestire una rosa di qualità in vista della prossima stagione, blindando i propri campioni e cercandone di altri.

Sul fronte Lautaro Martinez non ci sono grandi novità. Tutto in stand-by (anche se la cessione pare vicina) con l'Inter che starebbe pensando a blindare un altro giocatore dell'attuale rosa, diventato ormai una colonna del gioco di Antonio Conte. Il nome? Marcelo Brozovic.

L'ad Beppe Marotta, secondo il Tuttosport, sarebbe al lavoro per trovare l'accordo per il rinnovo del centrocampista croato. Si punta ad allungare l'attuale contratto di un anno (sino al 2023) e, soprattutto, ad eliminare l'attuale clausola rescissoria, pari a 60 milioni di euro.

Per arrivare alla classica fumata bianca, il duo Marotta-Ausilio sarebbe pronto a ritoccare l'ingaggio di Marcelo Brozovic che dovrebbe arrivare a percepire uno stipendio da top player, quindi superiore a quello percepito attualmente, pari a 4,5 milioni di euro.

Classe 1992, il nazionale croato è stato accostato al Liverpool. Nonostante le parole di Jurgen Klopp (poco intenzionato a spendere soldi nella prossima finestra di mercato), il profilo di Marcelo Brozovic piacerebbe moltissimo al tecnico dei Reds.

Per non rischiare di perderlo, ecco il piano nerazzurro. per fare di Marcelo Brozovic una colonna dell'Inter che verrà. Arrivato all'Inter nel gennaio del 2015 (dalla Dinamo Zagabria), il croato ha già disputato 186 gare con la maglia nerazzurra (con anche 23 reti).

Antonio Conte sa che, con Marcelo Brozovic a dettare i tempi in mezzo al campo, la squadra è decisamente più equilibrata. Il centrocampista croato sa difendere e, soprattutto, sa far ripartire il gioco in tempi rapidi. Proprio come piace ad Antonio Conte.

SPORTAL.IT | 18-06-2020 09:57