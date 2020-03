Mercato Inter, Marotta prova lo sgambetto al Milan per un portiere

Si prospetta un interessante derby in sede di calciomercato fra l’Inter e il Milan. Entrambi i club sono alla ricerca di un portiere e le strade intraprese dalle due dirigenze portano a un paio di obiettivi comuni: si tratta di Juan Musso dell’Udinese e Luis Maximiano dello Sporting, club della Primeira Liga portoghese.

Pur con obiettivi comuni, le esigenze delle due squadre sono diverse: l’Inter, infatti, è alla ricerca di un vice-Handanovic affidabile viste le prestazioni non del tutto convincenti di Daniele Padelli, mentre il Milan teme che l’addio di Donnarumma possa lasciare scoperta una posizione delicatissima all’interno della rosa.

Musso piace da tempo ha entrambe: 25enne di San Nicolas de Los Arroyos, città nella periferia di Buenos Aires, è alla sua seconda stagione all’Udinese e le sue prestazioni hanno attirato anche l’attenzione del commissario tecnico dell’Argentina, Lionel Scaloni.

Le nuove voci che arrivano dal Portogallo, e riportate da ‘Sport Mediaset’, riguardano invece l’estremo difensore dello Sporting di Lisbona Luis Maximiano. Nazionale Under 21, il portiere classe 1999 da metà stagione si è conquistato il posto da titolare nella blasonata squadra lusitana, togliendolo a un portiere esperto come Ribeiro.

La sua sarebbe la prima esperienza fuori dall’ambiente Sporting, dove era arrivato giovanissimo nel 2012 per completare la trafila delle giovanili. Il suo destino sembra segnato in positivo anche a livello di nazionale portoghese, avendone difeso la porta dall’Under-16 fino all’Under-21.

L’Inter sta lavorando su una prospettiva più lunga, visto che Handanovic è ancora titolarissimo, mentre il Milan deve assicurarsi di non farsi ‘sgambettare’ dai nerazzurri: se la dirigenza rossonera non dovesse trovare l’accordo con Donnarumma a vantaggio di un club tra Juventus e Chelsea, sarebbe indispensabile trovare un sostituto di livello, cercando di assicurarsi un giovane talento e al contempo evitare investimenti troppo onerosi (come ad esempio Kepa) per le casse della società.

SPORTAL.IT | 31-03-2020 13:57