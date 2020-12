Mercato Inter, Marotta stronca Eriksen e avvisa Conte

La settima vittoria consecutiva in campionato ottenuta contro l’Hellas Verona permette ad Antonio Conte di agganciare Luciano Spalletti come striscia di successi nella storia dell’Inter, ma non di chiudere il 2020 in testa alla classifica.

Il guizzo finale di Theo Hernandez fa infatti felice il Milan, ma il momento attraversato dai nerazzurri è comunque molto buono.

Ora si può pensare al mercato che si aprirà ufficialmente il 4 gennaio. Il tecnico nerazzurro ha le idee chiare più che sui nomi da trattare, sulla strategia da seguire: “Spesso si mette l’allenatore da una parte e i dirigenti dall’altra, ma le cose vengono sempre decise di comune accordo – ha detto Conte dopo la gara di Verona – Sento dire che io voglia questo o quest’altro, ma non è assolutamente così”.

C’è anche un messaggio per la proprietà…: “Noi facciamo le valutazioni con i dirigenti e spesso collimano. Poi le valutazioni le portiamo alla proprietà che dice sì o no, quest’estate ad esempio ha detto no. Ora stiamo facendo delle valutazioni e rifaremo la stessa cosa, senza scindere allenatore e club. Mi dispiace quando sento certe cose, non siamo due entità astratte”.

Di mercato ha parlato anche l’amministratore delegato Beppe Marotta, che ha pronunciato parole definitive su Christian Eriksen dopo aver definito le priorità stabilite dalla società: “Prima dovremo pensare a cedere, ci incontreremo con Conte come fanno tutti i club in questo periodo. Gomez? Non me la sento di fare nomi, ne leggiamo tanti che con noi non c’entrano nulla. Giusto che ognuno faccia il suo lavoro, da qua al 31 gennaio ne leggeremo tante”.



“Conoscete i nomi di chi è sul mercato e vuole giocare di più. Eriksen è sul mercato, l’ha detto Ausilio e lo ribadisco io. Ma non è una punizione. Ha avuto difficoltà di inserimento, non è funzionale al progetto, e questo è un dato di fatto oggettivo che però non penalizza la sua professionalità. Ovviamente servirà trovare una giusta soluzione”.

OMNISPORT | 23-12-2020 23:55