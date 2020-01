Mercato Inter, Marotta teme lo sgarbo del Napoli

Olivier Giroud è l'attaccante designato dall'Inter per rinforzare il reparto offensivo di Antonio Conte, ma la trattativa con il Chelsea deve registrare una frenata nelle ultime ore: i Blues per la punta francese in scadenza di contratto a giugno chiedono almeno 7,5 milioni di euro, contro i 5,2 offerti dall'amministratore delegato Beppe Marotta.

Secondo Tuttosport, il Napoli potrebbe approfittarne inserendosi nella trattativa. Il presidente dei partenopei Aurelio De Laurentiis starebbe pensando di spedire Llorente in prestito al Tottenham, e al posto dello spagnolo avrebbe deciso di ingaggiare proprio Giroud.

L'Inter si sente comunque tranquilla, forte dell'accordo con gli agenti del giocatore transalpino, che non vedrebbe l'ora di tornare ad essere allenato da Antonio Conte.

Intanto sulla questione Giroud è intervenuto il tecnico del Chelsea Lampard: "Con Oli la situazione è semplice: può partire se l'opportunità sarà buona per tutti, dal momento che resta un giocatore sotto contratto con questa società. È stato un grande professionista, si allenato brillantemente durante la stagione anche senza avere molte opportunità di giocare".

"Lo rispetto molto e so che il suo agente ha parlato con il club, ma non lo venderemo fino a quando non la riterremo la soluzione migliore".

14-01-2020