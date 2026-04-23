Mercato, il Mondiale spaventa Inter, Milan e Juventus: le big accelerano per Muharemovic, Goretzka e Alisson

Il Mondiale scuote il mercato: le big di A accelerano per chiudere i colpi prima del rischio rincari. Strategie e incastri per Muharemovic, Goretzka, Alisson e Bernardo Silva

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

L’incombere della Coppa del Mondo impone tempi serrati alle big italiane, consapevoli che la vetrina internazionale potrà andare a modificare valori e gerarchie. Tra trattative già avviate, Inter, Milan e Juventus si muovono con decisione per provare ad anticipare le concorrenti ed evitare aste e sorprese.

Spartiacque Mondiale

L’11 giugno si avvicina e le big di casa nostra sono perfettamente consce che quella data farà inevitabilmente da spartiacque per le rispettive prospettive di mercato. Con l’inizio della Coppa del Mondo in terra americana, infatti, le strade che portano ai grandi obiettivi estivi potrebbero farsi pericolosamente più ripide.

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D’altronde, quello del Mondiale è certamente tra i palcoscenici perfetti per far lievitare (o crollare) il prezzo di un giocatore. È così da sempre. E così sarà anche questa volta. Ecco perché Inter, Milan e Juventus hanno deciso di rompere gli indugi e accelerare vertiginosamente su Muharemovic, Goretzka e Alisson.

Agenti di Alisson a Torino

Partendo proprio dal portierone brasiliano del Liverpool, sul quale le voci sono andate a moltiplicarsi, la Vecchia Signora sa di non poter commettere errori. Nonostante il sì del giocatore, che tornerebbe volentieri in Italia per riabbracciare Luciano Spalletti, servirà trattare. Il contratto di Alisson con il club scade infatti solo nel 2027 e per portarlo sotto la Mole qualcosa i Reds lo chiederanno.

La novità riguarda il probabile arrivo in Italia dell’entourage del 33enne nel weekend, così da valutare i reali margini d’intesa. La Juventus punta a risparmiare qualcosa sull’attuale ingaggio di Alisson (5 milioni di euro più bonus) andando però a proporre un contratto di almeno due anni, con una clausola per un’ulteriore stagione.

Di Gregorio al Liverpool?

Come detto, in caso di fumata bianca, la palla passa sul tavolo del Liverpool. E, occhio, perché come suggerito da La Gazzetta dello Sport, non è da escludere che i Reds possano chiedere ai bianconeri quel Michele Di Gregorio inseguito due stagioni fa, quando poi virarono su Giorgi Mamardashvili, lasciato in prestito a Valencia e ora pronto a prendersi la titolarità ad Anfield.

Muharemovic ha detto di sì all’Inter

Situazione per certi versi simile quella tra Inter e Tarik Muharemovic. Il bosniaco del Sassuolo, tra i protagonisti della gara playoff che ha estromesso l’Italia dai Mondiali, è in cima alla lista dei desideri nerazzurri. E questo a prescindere dal possibile addio di Bastoni. Marotta e Ausilio avrebbero già in tasca il sì del giocatore: accordo sulle cifre e sulla durata pluriennale (fino a 5 anni) del contratto.

Detto questo, convincere il Sassuolo non è mai semplice. Anche perché l’ad neroverde, Giovanni Carnevali, ha già lanciato l’amo verso la Premier per far partire un’asta che, con un Mondiale di livello, farebbe schizzare alle stelle il valore del bosniaco. A tutto ciò occorre aggiungere la stessa Juventus, che come da accordi incasserebbe il 50% su una eventuale rivendita del difensore. Tradotto, i bianconeri potrebbero riportare a casa Tarik a metà prezzo. L’intesa con l’Inter rende, però, meno plausibile la prospettiva di un ritorno in bianconero.

Primo affondo del Milan per Goretzka e strategia Juve

Chi non dovrà fare i conti con il club per assicurarsi le prestazioni del proprio obiettivo di mercato è il Milan, che ha messo nel mirino Leon Goretzka. In uscita dal Bayern, l’esperto centrocampista tedesco avrebbe già in mano un triennale a 5 milioni a stagione presentato dalla dirigenza del Diavolo al suo entourage. L’obiettivo in via Aldo Rossi è, ovviamente, quello di chiudere l’accordo il prima possibile, così da battere l’agguerrita concorrenza, in primis della Juventus, che starebbe valutando di spingersi fino a 6 milioni di euro a stagione pur di superare i rossoneri.

Priorità a Bernardo Silva

Il nodo dalle parti della Continassa riguarda però la situazione legata a Bernardo Silva, che ha già salutato il City e resta l’obiettivo numero uno da regalare a Luciano Spalletti in mediana. Dal punto di vista dell’investimento, infatti, il portoghese andrebbe a escludere il tedesco e viceversa. La Vecchia Signora – così come il Milan e l’Inter – deve muoversi bene e farlo in fretta. Aspettare il Mondiale potrebbe voler dire perdere la propria occasione.

Mondiale possibile alleato di Juve e Milan

Ribaltando la situazione, la Coppa del Mondo rappresenta per Milan e Juventus un alleato da cui attendersi buone novelle. Il pensiero va ovviamente alle situazioni in uscita dei due club, che in estate potrebbero salutare giocatori e ingaggi pesanti. Per i rossoneri il profilo attenzionato è quello di Rafael Leao, che in giornata si è tirato fuori dallo scandalo escort. Alla Continassa, la speranza è quella di veder salire le quotazioni di mercato dei vari David, Openda e Koopmeiners, così da rientrare almeno in parte dei pesanti investimenti fatti nelle ultime due stagioni.