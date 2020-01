Mercato Inter: Mourinho fa sognare i tifosi nerazzurri

L’Inter ha fretta di mettere a segno qualche colpo di mercato importante. Tanta la voglia di regalare ad Antonio Conte rinforzi di qualità che possano migliorare la rosa e renderla ancora più competitiva in ottica volata Scudetto.

Nonostante le parole di Antonio Conte nel post match della gara di Coppa Italia vinta con il Cagliari, crescono le possibilità di vedere Christian Eriksen con la casacca nerazzurra già nel mese di gennaio. Dall’Inghilterra giungono news confortanti.

Il 27enne centrocampista danese, in scadenza di contratto con il Tottenham, avrebbe già dato il suo ok alla proposta dell’Inter. Inoltre, la società nerazzurra avrebbe già fatto una prima proposta al Tottenham, pari a 10 milioni di euro per avere il giocatore subito.

Un ulteriore “aiuto” è arrivato da José Mourinho che, dopo la gara di FA Cup vinta sul Boro, ha dichiarato: “Se la sua decisione è quella di andare via dal Tottenham, io penso che debba farlo a testa alta, dando tutto quello che può per la squadra, esattamente come sta facendo. Merita il rispetto dei tifosi”.

Una dichiarazione che sa tanto di ultimo saluto nei confronti di Christian Eriksen. Ora servirà trovare l’accordo finale con il Tottenham che non pare intenzionato a fare sconti: chiede, infatti, 20 milioni di euro per il cartellino del giocatore.

Intanto l’Inter attende Leonardo Spinazzola. La trattativa con la Roma è andata a buon fine. Matteo Politano indosserà la casacca giallorossa mentre l’esterno di difesa è pronto a diventare un nuovo rinforzo per Antonio Conte.

Christian Eriksen ma non solo. Continua il pressing per Olivier Giroud. Alla classica fumata bianca mancherebbe solo l’accordo con il Chelsea che, per il bomber francese, chiede un indennizzo. Le due società si starebbero parlando per trovare l’intesa.

SPORTAL.IT | 15-01-2020 08:07