Mercato Inter, Mourinho può fare un dispetto a Conte

Che i rapporti tra Antonio Conte e José Mourinho non siano eccezionali non lo si scopre certo oggi. Durante la permanenza in Inghilterra dell’attuale tecnico dell’Inter, sulla panchina del Chelsea, gli scontri con il portoghese, allora alla guida del Manchester United, si sono fatti via via sempre più aspri, fino a sfociare nelle offese reciproche.

Ora che entrambi sono alle prese con sfide professionali molto diverse, il mercato potrebbe tornare a dividerli attraverso un giocatore ambito dall’uno e dall’altro, ma chiamato a fare una scelta. Il nome in questione è quello di Nemanja Matic, allenato da Mourinho allo United e in precedenza da Conte al Chelsea e deciso a salutare i Red Devils già a gennaio visto lo scarso impiego.

L’Inter sembrava in prima fila, proprio per la presenza di Conte: i nerazzurri sono alla caccia di un rinforzo a centrocampo e il serbo risponde all’identikit per caratteristiche fisiche e tecniche, oltre che per l’esperienza, anche se non mancano altre ipotesi come quella che porta al croato del Barcellona Ivan Rakitic, poco impiegato dai blaugrana e pronto a vivere una nuova esperienza.

L’arrivo di Mourinho sulla panchina del Tottenham può però avere stravolto la situazione, sebbene lo 'Special One' abbia allontanato le voci di mercato durante la presentazione come nuovo tecnico degli Spurs.

Intanto però ecco la reazione che Matic ha avuto sui social dopo aver visto il proprio nome accostato alla squadra del nord di Londra su Instagram. Un meme che ritrae Pablo Escobar e la frase a commento che recita: "Matic aspettando gennaio quando José Mourinho potrà chiamarlo al Tottenham" ha provocato la reazione divertita di Matic che ha risposto attraverso due emoticon, un applauso e una risata.

Non si può certo parlare di una trattativa di mercato aperta, ma neppure di una chiusura all’ipotesi…

SPORTAL.IT | 22-11-2019 17:17