Mercato Inter, non solo Cavani: l'obiettivo per il dopo-Lautaro

Continuano senza sosta, in casa Inter, le voci di una rivoluzione di mercato per quanto riguarda il reparto offensivo della squadra allenata da Antonio Conte. Ad oggi l'unico punto fermo è Romelu Lukaku, insostituibile pupillo del tecnico salentino. Attorno a lui, invece, resta una serie di punti interrogativi, a partire dalla possibile cessione di Lautaro Martinez, dalla quale dipendono gli obiettivi in entrata.

Se l'attaccante argentino dovesse avere il via libera dai nerazzurri per trasferirsi a Barcellona (a fronte di una cifra che, per la dirigenza interista, non può essere inferiore ai 70 milioni di euro), bisognerà attivarsi per trovare un sostituto: ad oggi il nome caldo è quello di Edinson Cavani, attualmente al Paris Saint Germain, ma nelle ultime ore è tornata d'attualità una pista che sembrava essersi raffreddata, quella che porta a Timo Werner, bomber del Lipsia.

Dopo la tripletta di domenica contro il Mainz, il nome di Werner è tornato prepotentemente di moda: per l'Inter sarebbe il sostituto ideale per Lautaro Martinez, giacché tra i due calciatori, che fanno della velocità e del senso del gol i loro punti forti, ci sono diversi punti in comune.

Anche tatticamente Werner sarebbe più compatibile con Lukaku rispetto a Cavani, che al confronto del tedesco risulta meno dinamico (per naturali questioni legate all'età) e più simile alle caratteristiche del belga di origine congolese. Quel che è certo, però, è che nessuno dei due arriverebbe a Milano per fare la riserva.

Sicuramente ci sarà da fare i conti con l'agguerrita concorrenza europea: per Cavani si è mosso l'Atletico Madrid del Cholo Simeone, pronto a investire anche una cifra importante, mentre su Werner c'è praticamente mezza Europa: non ultimo, in questo senso, l'interesse da parte del Liverpool di Jurgen Klopp, connazionale dell'attaccante.

Quel che è certo è che l'Inter non lascerà andare via Lautaro Martinez senza sapere chi sarà il suo sostituto. La linea di Antonio Conte è chiara: la rosa del prossimo anno dovrà affrontare al meglio il triplo impegno, senza subire quei cali di forma visti in questa stagione che ne hanno compromesso il cammino in campionato e soprattutto in Champions League.

SPORTAL.IT | 26-05-2020 18:27