Mercato Inter, novità importanti su Perisic. Marotta cambia tutto

Ivan Perisic torna in Italia. S i è interrotta definitivamente la trattativa tra il Bayern Monaco e l’ Inter per il riscatto dell’ala croata, che fino a poche settimane fa sembrava destinata a rimanere in Germania. Il club bavarese chiedeva un forte sconto per il giocatore, e Beppe Marotta era sceso a 15 milioni dai 20 pattuiti in un primo momento.

I tedeschi invece hanno deciso di scaricare in modo definitivo del giocatore, come spiegato dall’allenatore Hansi Flick a Abendzeitung: “Abbiamo deciso di non proseguire il rapporto con Odriozola, Coutinho e Perisic . Adesso proveremo a capire come integrare la nostra rosa. Alaba e Thiago Alcantara? Finché saranno qui, li considererò a disposizione”.

Perisic resterà così un giocatore nerazzurro, e da giovedì, dopo gli impegni delle Nazionali, sarà a disposizione di Antonio Conte che l’anno scorso l’aveva invece bocciato.

La possibile permanenza del croato ad Appiano Gentile potrebbe cambiare i piani di Beppe Marotta e Piero Ausilio : Perisic potrebbe diventare il quarto attaccante della rosa , e completare il reparto offensivo con Lukaku, Lautaro Martinez e Sanchez.

L’Inter non ha offerte per il giocatore, e comunque non accetterà più proposte di prestito ma solo offerte di trasferimento a titolo definitivo , per una cifra intorno ai 15 milioni di euro.

Perisic, come del resto Nainggolan, sarà valutato nelle prossime settimane da Antonio Conte : pima dell’inizio del campionato verrà presa una decisione definitiva sul suo futuro.

OMNISPORT | 09-09-2020 13:41