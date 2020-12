Mercato Inter, novità per due esuberi: addio vicino

La quinta vittoria consecutiva in campionato ha permesso all’Inter di avvicinare il primo posto, occupato dal Milan, ma avanti di un solo punto rispetto ai nerazzurri.

La partita contro il Napoli è stata sofferta e risolta solo da un calcio di rigore trasformato da Romelu Lukaku a metà ripresa, ma ciò che importava ad Antonio Conte era ottenere i tre punti che permettessero alla squadra di migliorare l’autostima e rimuovere del tutto la delusione per l’eliminazione dalla Champions League.

Il verdetto europeo avrà però delle ripercussioni importanti in sede di mercato, già a gennaio, perché il danno economico legato alla mancata qualificazione agli ottavi richiederà sacrifici ulteriori e renderà ancora più difficile il reperimento dei giocatori richiesti da Conte per completare la rosa e poter lottare fino alla fine per lo scudetto.

Tra gli elementi in esubero destinati alla partenza a metà stagione ci sono Ivan Perisic e Radja Nainggolan. Il croato non sta soddisfacendo nel ruolo di esterno a tutta fascia che il tecnico salentino ha scelto di ritagliargli, mentre il belga non è mai entrato nelle rotazioni stagionali dell’ex ct della Nazionale italiana.

Il mercato si muove però attorno a entrambi. Secondo quanto riporta ‘Todofichajes’. infatti, a Nainggolan è interessato il Villarreal, tra le rivelazioni della Liga e in corsa per un posto nella prossima Champions League. Da verificare però la disponibilità del Ninja a trasferirsi in Spagna.

Su Perisic ha invece preso informazioni il Manchester United, come l’Inter escluso dalla Champions League, ma che a febbraio disputerà l’Europa League. La destinazione potrebbe essere gradita all’Inter. I nerazzurri potrebbero proporre lo scambio con Nemanja Matic, pupillo di Conte in esubero allo United, o spendere il ricavato della cessione per puntare su Emerson Palmieri o Marcos Alonso, vecchi obiettivi di Conte per le fasce.

OMNISPORT | 17-12-2020 14:25