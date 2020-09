Mercato Inter: novità sul futuro di Radja Nainggolan

Passi in avanti importanti per il ritorno di Radja Nainggolan in Sardegna. Il centrocampista belga è rientrato all’Inter dopo la fine del prestito al Cagliari, ma la sua volontà è quella di tornare al più presto nel club rossoblu.

L’amministratore delegato dei nerazzurri Beppe Marotta ha fissato la richiesta a 12 milioni di euro, e il club sardo ha deciso di accettare la formula del prestito oneroso da 3 milioni di euro con obbligo di riscatto a 9 milioni, che garantirà alla società nerazzurra di non fare una minusvalenza.

L’affare è ormai avviato verso la chiusura, e nelle prossime ore verranno definiti gli ultimi dettagli. Ore frenetiche anche per quanto riguarda il contratto del Ninja: Nainggolan metterà nero su bianco su un accordo quadriennale che gli permetterà di chiudere definitivamente la carriera sull’isola. L’agente Alessandro Beltrami è al lavoro per trovare l’intesa: il contratto di quattro anni consentirà alla società di spalmare l’importante stipendio percepito dall’ex Roma.

Eusebio Di Francesco non vede l’ora di inserire il giocatore nella sua formazione, e c’è grande attesa da parte di tutta la tifoseria sarda per il ritorno del suo beniamino, che tornerà ad indossare la maglia numero 4.

Finisce così un tira e molla lungo alcune settimane. Nainggolan si era rimesso a disposizione di Antonio Conte negli scorsi giorni per essere valutato, ma il mister leccese non lo vede nei suoi piani, tanto più ora dopo l’arrivo di Arturo Vidal.

Calciomercato 2020, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 22-09-2020 16:24