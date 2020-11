Mercato Inter, nuova strategia per il bomber: il piano nerazzurro

Si fa sempre più concreto l’interesse dell’Inter nei confronti di Arkadiusz Milik, attaccante attualmente sotto contratto con il Napoli ma di fatto fuori rosa per la querelle irrisolta legata al rinnovo del contratto. Il bomber polacco, che non è riuscito ad accasarsi alla Juventus prima e alla Roma poi durante la sessione estiva di calciomercato, sarebbe l’attaccante perfetto per i nerazzurri, alla ricerca di un uomo che possa giocare sia assieme a Lautaro sia vicino a Lukaku.

La soluzione più probabile, fino ad ora, per sigillare un accordo fra Inter e Napoli, sembrava lo scambio con Matias Vecino, al momento fermo ai box per un infortunio, ma proprio i dubbi sulle condizioni fisiche del calciatore uruguaiano hanno spinto la dirigenza nerazzurra a studiare una strategia alternativa.

Secondo quanto riportato da ‘Sport Mediaset’ l’ipotesi scambio non è del tutto svanita, ma potrebbe realizzarsi sotto altra forma. Il Napoli, infatti, ha in rosa un calciatore attualmente di proprietà dell’Inter, Matteo Politano, che dovrà obbligatoriamente riscattare a fine giugno 2021.

L’indennizzo per l’acquisto definitivo del cartellino di Politano potrebbe essere utilizzato proprio come pietra di scambio per arrivare a Milik, permettendo al Napoli di risparmiare su una spesa di circa 25 milioni: un aspetto da non sottovalutare visto il periodo di crisi economica.

Molto più difficile, invece, la soluzione dell’acquisto ‘in contanti’ del polacco da parte dell’Inter: il budget per il mercato non è altissimo e i nerazzurri devono tenere d’occhio anche altre situazioni: difficile che possa arrivare un investimento importante in una fase storico-economica molto difficile come quella che il mondo dello sport sta vivendo a causa del coronavirus.

OMNISPORT | 18-11-2020 20:18