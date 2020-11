Mercato Inter: nuovi dubbi su Antonio Conte. Pronto Allegri

Torna a complicarsi la posizione di Antonio Conte all’Inter. L’avvio di stagione non è stato esaltante, con appena 3 vittorie nelle prime dieci partite e una serie di problemi ancora non risolti, a cominciare dalla difesa e dall’atteggiamento dei suoi giocatori in campo. Inoltre spuntano nuove grane da giocatori insospettabili: il neo acquisto Hakimi ancora non convince e anche Handanovic non garantisce più le prestazioni di un tempo.

Il malumore dei tifosi è in crescita e Conte è chiamato a svoltare dopo la sosta: secondo Tuttosport i dirigenti nerazzurri non avrebbero scartato l’idea di tornare a contattare Massimiliano Allegri, che gode di un ottimo rapporto con l’amministratore delegato Beppe Marotta ed è ancora alla ricerca di una squadra.

Dieci gare da qui a Natale per imprimere un nuovo slancio: è questo il compito di Conte, chiamato anche alla qualificazione agli ottavi di Champions League, un obiettivo considerato fondamentale da parte del Biscione.

Preoccupa in casa nerazzurra anche il nervosismo del mister leccese, che dopo il pareggio di Bergamo ha replicato in malo modo alle critiche: “A chi parla di Conte con meno furore dico di togliere il vino a tavola. Magari anche il liquore dopo. Spero di non ascoltare altre fesserie come queste…”

“Non c’era bisogno di nessuna reazione, perchè anche in Champions League era mancato soltanto il risultato. Anche oggi, contro un avversario forte, ci è mancato l’istinto killer che ci permettesse di chiudere il risultato e portare a casa la vittoria”.

OMNISPORT | 10-11-2020 09:17