Mercato Inter, nuovo annuncio di Conte su Arturo Vidal

Antonio Conte si gode il primo posto dell’Inter in campionato e rilancia sul mercato. Il tecnico leccese è il primo allenatore nella storia del club nerazzurro a vincere 12 partite nelle prime 14 giornate di serie A: gli unici stop per i nerazzurri sono arrivati contro il Parma e contro la Juventus, scavalcata in classifica. Proprio per competere con i bianconeri fino al termine della stagione, la società meneghina è pronta a investire nel mercato invernale: tra i nomi più caldi c’è quello di Arturo Vidal.

Prima della partita contro la Spal l’amministratore delegato Beppe Marotta aveva aperto a un possibile arrivo del cileno con queste parole: “Vidal è un giocatore molto importante, siamo legati io e Conte a lui da un rapporto di amicizia per i bei tempi trascorsi. E’ un giocatore che dà tutto, lo chiamano il Guerriero per questo. Tantissime squadre lo verrebbero, purtroppo è del Barcellona però i pensieri si possono fare. Soprattutto per quel reparto lì”.

Conte, che da tempo chiede rinforzi a centrocampo, ha colto la palla al balzo dopo la vittoria con gli estensi: “Io l’ho allenato quando ancora non era Vidal, ci ho lavorato tre anni ed è un giocatore che mi ha sempre dato tutto, così come quelli che ho ora”. E’ il chiaro messaggio al Guerriero e allo stesso Marotta.

Sul momento dei nerazzurri: “Lavoriamo dal primo giorno per cercare di dare fastidio e stiamo facendo un ottimo lavoro. Sono passate 14 giornate, essere tornati in testa ci deve riempire orgoglio, noi sappiamo il percorso che abbiamo fatto per avere 37 punti in 14 partite. Adesso questo entusiasmo positivo deve spronarci a fare ancora di più e migliorare anche nel gestire le gare. Oggi ad esempio abbiamo portato la sfida con la Spal fino alla fine, con il rischio di pareggiarla quando meritavamo assolutamente di vincere”.

Lautaro Martinez è in un gran momento: “Per me è sempre stato così, Lauti sta crescendo, prima viveva forse in funzione del gol ma io sono stato sempre molto chiaro con gli attaccanti: sono soprattutto loro a giocare al servizio della squadra. E non dimentichiamoci Lukaku, oggi gli è mancato solo il gol, ma ha fatto tantissimo. Lui e Lautaro sono giovani, non sono finiti, possono crescere ancora tanto”.

SPORTAL.IT | 01-12-2019 23:10