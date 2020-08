Mercato Inter: nuovo candidato per la panchina di Antonio Conte

L’Inter vola tra le prime quattro squadre di Europa League e torna a sognare il trionfo in una coppa europea a 10 anni dal Triplete, ma al ritorno a casa dovrà risolvere la grana Antonio Conte, il cui futuro resta ancora in bilico.

Non si placano le indiscrezioni sul suo possibile successore: secondo il quotidiano portoghese A Bola, l’amministratore delegato Beppe Marotta e i proprietari di Suning stanno prendendo in considerazione anche la candidatura di Sergio Conceicao, ex centrocampista dei nerazzurri e attuale tecnico del Porto.

Se la frattura non si dovesse ricomporre, il Biscione potrebbe fare un tentativo per il mister dei Dragoni, che ha vestito la maglia nerazzurra tra il 2001 e il 2003 e che in Serie A ha anche difeso i colori di Lazio e Parma. Conceicao si sta affermando come un allenatore di gran valore, al Porto ha vinto due campionati lusitani e una Coppa del Portogallo: un’idea suggestiva ma cara, considerato che il tecnico ha una clausola rescissoria di 20 milioni di euro.

Conceicao è considerato un’alternativa a Massimiliano Allegri, il vero obiettivo di Marotta se davvero il progetto Conte dovesse saltare per aria. Il tecnico salentino dopo gli impegni di Europa League terrà un vertice con Marotta e Steven Zhang, in cui si parlerà della prossima stagione e delle richieste portate avanti dall’ex Juve: messo tutto sul tavolo, si deciderà se proseguire il progetto triennale deciso un’estate fa o divorziare. E l’eventuale conquista dell’Europa League potrebbe cambiare le carte in tavola.

