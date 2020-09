Mercato Inter, nuovo contatto per la quarta punta: le indiscrezioni

Confermato il ritorno di fiamma: l’Inter torna a puntare Gervinho per il posto di quarta punta nella rosa a disposizione di Antonio Conte. Secondo quanto riporta FcInternews, recentemente gli agenti dell’attaccante ivoriano del Parma hanno parlato con la dirigenza nerazzurra.

Le due parti hanno deciso di riaggiornarsi nei prossimi giorni, dopo che il Biscione effettuerà i sondaggi presso il club emiliano per capire le richieste economiche.

Antonio Conte apprezza Gervinho e potrebbe aprirsi una trattativa, considerati gli ottimi rapporti esistenti tra il club ducale e quello nerazzurro. Gervinho, che è in uscita da Parma, ha già in mano un’offerta del Benevento, ma sta prendendo tempo proprio in attesa della proposta dei nerazzurri.

Sul giocatore ha preso informazioni la stessa Atalanta, che potrebbe effettuare un tentativo nei prossimi giorni. A Benevento Gervinho sarebbe titolare, a Milano e Bergamo quasi sicuramente no, ma pronto a spaccare le partite partendo dalla panchina e a respirare l’aria della Champions League dopo quasi cinque anni.

L’affondo dell’Inter potrebbe arrivare verso la fine del mercato, se ci sarà ancora l’occasione. Ora la priorità è il fronte cessioni: la rosa andrà sfoltita prima di pensare agli ultimi rinforzi.

OMNISPORT | 11-09-2020 18:10