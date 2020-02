Mercato Inter: nuovo nome per il post Lautaro Martinez

Le probabilità di vedere Lautaro Martinez giocare con una nuova squadra nella prossima stagione sono in ascesa: l'argentino, nel mirino soprattutto di Barcellona e Manchester City, lascerebbe un vuoto nel reparto offensivo dell'Inter e Marotta sta già valutando le opzioni per colmarlo.

Nelle scorse settimane si è parlato molto di Pierre-Emerick Aubameyang: l'attaccante ha un contratto con l'Arsenal in scadenza nel 2021 ma le parti non hanno ancora trovato l'intesa sul rinnovo. La richiesta dei Gunners è di almento 40 milioni di euro ma i 31 anni del veloce centravanti potrebbero far scendere il prezzo.

Stando a quanto riferisce il Sunday Express, però, il nuovo nome in casa Inter è quello di Anthony Martial. La pista non è delle più semplici: il giocatore è legato al Manchester United ancora per quattro anni ed ha una valutazione ben superiore a quella di Aubameyang.

Da non escludere l'ipotesi Dires Mertens: il belga non rinnoverà il suo contratto con il Napoli e a giugno sarà dunque libero di accasarsi dove preferisce. La Juventus ha tastato il terreno a gennaio ma Fabio Paratici non ha intenzione di intasare il reparto offensivo e ingaggerebbe il pupillo di Maurizio Sarri solo a fronte di una cessione.

Diversa la situazione Giroud: il francese è stato ad un passo dal trasferimento in nerazzurro nella sessione invernale ma l'affare non si è poi concretizzato. Negli ultimi giorni di mercato la Lazio ha provato il blitz ma l'affondo di Lotito non è andato a segno.



SPORTAL.IT | 23-02-2020 23:36